На Дону открыли голосование за объекты благоустройства

В Ростовской области началось всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства. Об этом сообщается на портале правительства региона.
На выбор вынесено 124 объекта в 55 муниципалитетах региона. Территории, которые более всего поддержат жители, получат финансирование и будут обновлены в ближайшие годы. За последние пять лет в голосовании уже участвовали около 2,5 млн жителей области.
Проголосовать может любой житель региона старше 14 лет. Сделать это можно на специальном сайте, в приложении «Госуслуги» или с помощью волонтёров — они помогут зарегистрироваться и выбрать объект.
«Задача людей — выбрать общественные пространства, которые они хотят видеть обновлёнными. А задача местных властей — сделать это качественно, в срок и так, чтобы жители остались довольны. Необходимо создавать новые, по-настоящему любимые людьми места, куда захочется приходить всей семьёй», — отметил первый замглавы региона Владимир Ревенко.
Голосование продлится до 12 июня.