Синоптики сказали о резком похолодании из-за арктических масс в Беларуси. Подробности приводит портал pogoda.by.
В четверг, 23 апреля, с севера Европы в Беларусь прогнозируется перемещение системы атмосферных фронтов. Также начнут поступать холодные воздушные массы арктического происхождения. Похолодает.
Погода будет облачной с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, вероятен мокрый снег. Ветер окажется западным с переходом на северный порывистый. Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер во многих регионах.
В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +6 градусов. Днем ожидается от +4 до +11 градусов, а по юго-западной части будет до +15 градусов.
Ранее белорусский синоптик Рябов предупредил о погодных качелях на неделе с 20 по 26 апреля: «Сначала придет холод с севера Европы, а потом потеплеет до +20».