Синоптики сказали о резком похолодании из-за арктических масс в Беларуси

Резкое похолодание прогнозируется в Беларуси из-за арктических масс.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали о резком похолодании из-за арктических масс в Беларуси. Подробности приводит портал pogoda.by.

В четверг, 23 апреля, с севера Европы в Беларусь прогнозируется перемещение системы атмосферных фронтов. Также начнут поступать холодные воздушные массы арктического происхождения. Похолодает.

Погода будет облачной с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, вероятен мокрый снег. Ветер окажется западным с переходом на северный порывистый. Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер во многих регионах.

В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +6 градусов. Днем ожидается от +4 до +11 градусов, а по юго-западной части будет до +15 градусов.

Ранее белорусский синоптик Рябов предупредил о погодных качелях на неделе с 20 по 26 апреля: «Сначала придет холод с севера Европы, а потом потеплеет до +20».