Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае у собственников изъяли больше 64 гектаров земли

По решению Арбитражного суда Красноярского края у индивидуального предпринимателя изъят земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,8 гектара. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, он расположен в районе села Устюг Емельяновского муниципального округа. О том, что участок не используется по назначению, сотрудникам ведомства стало известно еще в 2022 году в ходе проведения выездных обследований. В дальнейшем земля будет продана с публичных торгов. Всего в текущем году на основании материалов контрольно-надзорных мероприятий регионального управления Россельхознадзора суды приняли решения об изъятии у собственников 7 неиспользуемых земельных участков общей площадью 64,1 гектара.