В Красноярском крае у собственников изъяли больше 64 гектаров земли

По решению Арбитражного суда Красноярского края у индивидуального предпринимателя изъят земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,8 гектара. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, он расположен в районе села Устюг Емельяновского муниципального округа. О том, что участок не используется по назначению, сотрудникам ведомства стало известно еще в 2022 году в ходе проведения выездных обследований. В дальнейшем земля будет продана с публичных торгов. Всего в текущем году на основании материалов контрольно-надзорных мероприятий регионального управления Россельхознадзора суды приняли решения об изъятии у собственников 7 неиспользуемых земельных участков общей площадью 64,1 гектара.