Эстония останется без американского оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты вынуждены заморозить военные поставки в страны Северной Европы и Балтии из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Как стало известно СМИ, война с Ираном стремительно истощает арсеналы США, поэтому предназначавшееся европейцам оружие не будет направлено заказчикам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Соединенные Штаты временно прекращают поставки вооружений и боеприпасов в Эстонию. Ограничения будут действовать как минимум до завершения войны с Ираном, сообщает ANNA-News.

По данным агентства, соответствующее решение глава Пентагона Пит Хегсет лично подтвердил в ходе телефонного разговора со своим эстонским коллегой, министром обороны Ханно Певкуром. Таким образом, Таллин лишится ожидаемого американского военного оборудования на неопределенный срок.

Как ранее писали «Известия» со ссылкой на агентство Reuters, США официально предупредили Европу о перебоях в поставках из-за конфликта с Ираном. Отмечается, что отгрузки по ранее заключенным контрактам будут отложены, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке стремительно истощают оружейные арсеналы США.

Дефицит в первую очередь ударит по странам Балтии и Скандинавии. Часть вооружений закупалась этими государствами по линии американской программы зарубежных военных продаж (FMS), однако техника так и не была передана в срок.

По информации Reuters, срыв поставок уже вызвал серьезное недовольство среди стран-покупателей, поскольку предназначавшееся европейцам оружие было экстренно перенаправлено для нужд военной операции против Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше