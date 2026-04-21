В Красноярск привезли фрукты и овощи с опасными вредителями

С начала 2026 года лаборатория Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверила более 31,8 тысячи тонн растительной продукции, поступившей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Таиланда. Пресс-служба учреждения уточнила, что речь идет о фруктах, овощах, зелени и цветах.
Весь товар проходит обязательный контроль, чтобы не допустить распространения опасных вредителей и болезней. С начала года специалисты выявили 43 случая заражения западным цветочным трипсом, еще в 30 обнаружили червеца Комстока.
Кроме того, в наш регион поступили помидоры с томатной молью и вирусом коричневой морщинистости плодов томата.
