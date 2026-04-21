Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск привезли фрукты и овощи с опасными вредителями

С начала 2026 года лаборатория Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверила более 31,8 тысяч тонн продукции из других стран.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года лаборатория Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверила более 31,8 тысячи тонн растительной продукции, поступившей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Таиланда. Пресс-служба учреждения уточнила, что речь идет о фруктах, овощах, зелени и цветах.

Весь товар проходит обязательный контроль, чтобы не допустить распространения опасных вредителей и болезней. С начала года специалисты выявили 43 случая заражения западным цветочным трипсом, еще в 30 обнаружили червеца Комстока.

Кроме того, в наш регион поступили помидоры с томатной молью и вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

Ранее Роспотребнадзор Красноярского края проверил основные мифы о гречневой крупе и рассказал, какие из них правдивы. Оказалось, что крупа помогает работе нервной системы и разрешена людям с непереносимостью глютена.