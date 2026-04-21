Мининский университет победил в конкурсе «Студенческая весна — 2026»

Мининский университет стал лучшим среди всех высших учебных заведений Нижегородской области на региональном этапе конкурса «Студенческая весна — 2026».
По итогам конкурса гран-при завоевал хореографический коллектив «Мджи крю» (mg crew) из Мининского университета. Они представили на конкурс номер «Просто молчи». Также вуз стал лучшим в направлении «Медиа» — здесь победителями стали студенты Татьяна Багрова и Илья Лиханов с проектом «Творчество без границ».
— Мы искренне гордимся нашими студентами! Эти победы — результат таланта, трудолюбия и творческой смелости ребят, а также поддержки преподавателей и наставников, — уверен ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. — Мы желаем нашим победителям удачи на финальном этапе «Студенческой весны». Мы уверены, что они достойно представят Нижегородскую область на всероссийском уровне", — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Уже известно, что финал конкурса пройдет с 24 по 29 июня в Красноярске. На него съедутся 3600 студентов из разных регионов страны.
Стоит отметить, что Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» является важнейшим событием в сфере студенческого творчества. Здесь ребята со всей России могут продемонстрировать свои таланты и подружиться с такой же активной молодежью.