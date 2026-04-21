ЦИПР запускает конкурс на участие в пятой выставке цифрового искусства

В рамках XI конференции ЦИПР объявлен конкурс для участия в пятой выставке цифрового искусства — Децентрализованное ЦИфровое ПРостранство DeCIPRaland. Центральной темой проекта в этом году станет «Код созидания» — исследование, посвященное художественным практикам, возникающим в соавторстве человека и генеративного искусственного интеллекта. Лучшие работы будут представлены на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде и в метавселенной ЦИПР.
DeCIPRaland — ежегодная выставка цифрового искусства, которая проходит в рамках конференции ЦИПР. Концепция «Код созидания» предлагает художникам исследовать, как генеративный искусственный интеллект интерпретирует человеческий опыт, историю и технологии. Сегодня ИИ становится не только инструментом, но и соавтором творческого процесса, формируя новые художественные формы и эстетические подходы на пересечении искусства, алгоритмов и цифрового производства.
Участники могут подать на конкурс проекты, созданные с использованием генеративного ИИ, включая цифровые изображения, видеоарт, генеративную графику, а также анимированные, мультимедийные и интерактивные проекты. По итогам отбора лучшие работы будут включены в экспозицию выставки — из их числа жюри определит победителей конкурса. Общий призовой фонд конкурса составляет 250 тыс. рублей. Победитель получит 150 тыс. рублей, за второе и третье места предусмотрены призы по 50 тыс. рублей.
Сроки приема заявок: с 20 апреля по 10 мая 2026 года.
Определение участников выставки и победителей: с 10 по 18 мая 2026 года.
Объявление результатов распределения призового фонда: 19 мая 2026 года.
В этом году конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Организатором мероприятия является компания «ОМГ». В 2025 году в выставке цифрового искусства приняли участие более 50 художников из 8 стран. В экспозиции было представлено 89 произведений цифрового искусства.
