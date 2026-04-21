«Честность с собой». Писательница рассказала, как трагедия стала книгой

Несколько лет назад я стала свидетелем сложной и трагичной ситуации, которая произошла с женщиной, с которой мы были знакомы и когда-то работали вместе. На определенном этапе я оказалась рядом, помогала ей, и стала в какой-то момент для нее точкой опоры и поддержки. Я видела как она проживала свой путь, пытаясь справиться с тем, что с ней происходит. Я прониклась этой историей. Начала зарождаться книга, в которой я не только хочу описать ситуацию, но и показать способы выхода из неё.