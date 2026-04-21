Открылась продажа билетов на прямые рейсы из Петербурга в Астану

Группа «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов на прямой авиамаршрут Санкт-Петербург — Астана. Полеты с 3 июня 2026 года будет выполнять авиакомпания «Россия» на лайнерах Airbus A319 с частотой три раза в неделю.