Согласно сообщению перевозчика, рейсы из петербургского аэропорта Пулково в столицу Казахстана запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Обратные вылеты из Астаны будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.
Открылась продажа билетов на прямые рейсы из Петербурга в Астану
Группа «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов на прямой авиамаршрут Санкт-Петербург — Астана. Полеты с 3 июня 2026 года будет выполнять авиакомпания «Россия» на лайнерах Airbus A319 с частотой три раза в неделю.