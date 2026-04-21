Открылась продажа билетов на прямые рейсы из Петербурга в Астану

Группа «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов на прямой авиамаршрут Санкт-Петербург — Астана. Полеты с 3 июня 2026 года будет выполнять авиакомпания «Россия» на лайнерах Airbus A319 с частотой три раза в неделю.

Источник: Коммерсантъ

Согласно сообщению перевозчика, рейсы из петербургского аэропорта Пулково в столицу Казахстана запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Обратные вылеты из Астаны будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

На линии задействуют воздушные суда Airbus A319 в двухклассной компоновке — с салонами эконом- и бизнес-класса. Новый маршрут расширяет присутствие группы «Аэрофлот» на казахстанском направлении и дополняет существующую сеть полетов из региональных центров России.