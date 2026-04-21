Писательница рассказала, как трагедия стала книгой

Что делать, если драма разворачивается не на страницах рукописи, а за стеной вашего офиса? Зоя Фишельсон столкнулась с этим лицом к лицу. Риэлтор по профессии, она оказалась свидетелем тяжелой истории своей знакомой и решила не оставаться в стороне.
Теперь этот опыт трансформируется в роман «Выбор». Для Зои это не просто творчество, а способ сказать важное тем, кто оказался в похожей ситуации. В интервью Зоя рассказала, как трагедия стала литературой, почему в недвижимости важно доверие и где искать опору, когда мир вокруг шатается.
Не остаться в стороне.
— Зоя, расскажите подробнее, какая история легла в основу книги?
— Пишу первый роман в жанре автофикшн. Он о выборе женщины, о границах, зависимости и возвращении к себе. Жанр позволяет соединить реальную историю с художественным вымыслом. В основе реальные события, но есть место и для авторских размышлений.
Несколько лет назад я стала свидетелем сложной и трагичной ситуации, которая произошла с женщиной, с которой мы были знакомы и когда-то работали вместе. На определенном этапе я оказалась рядом, помогала ей, и стала в какой-то момент для нее точкой опоры и поддержки. Я видела как она проживала свой путь, пытаясь справиться с тем, что с ней происходит. Я прониклась этой историей. Начала зарождаться книга, в которой я не только хочу описать ситуацию, но и показать способы выхода из неё.
Планирую завершить работу в ноябре этого года. Мне важно не просто издать текст. Хочу, чтобы книга получила развитие: в перспективе — экранизация и театральная постановка.
— Помимо писательства, вы работаете в недвижимости. Расскажите, как формировался ваш профессиональный путь и что именно привело вас в эту сферу?
— У меня два образования: экономическое и психологическое. Более семи лет работала в страховании с юридическими лицами: занималась переговорами, выстраивала партнёрства с компаниями. Касалась и темы недвижимости. Заинтересовалась этой сферой: масштабом, возможностями и спецификой работы. Недвижимость — разнообразная область, каждая сделка отличается от другой. Изучать её можно долго, и это меня заинтересовало.
— В риэлторском бизнесе бытует мнение, что успех во многом зависит от удачного стечения обстоятельств. Насколько ваш личный опыт подтверждает или опровергает эту точку зрения?
— Я не рассчитываю на везение. В страховании клиентскую базу выстраивала с нуля: звонки, встречи, переговоры. Каждый контракт — результат работы, а не случайного «входящего потока».
В недвижимости придерживаюсь того же принципа. Безусловно помогает атмосфера в коллективе и постоянная поддержка и помощь руководителя — Кирзуновой Светланы Вацловны. Сегодня ко мне приходят по рекомендациям, а рекомендации — это про доверие.
Двигаться, чтобы жить.
— Вы уделяете много времени физической активности. Какую роль спорт играет в вашей жизни: это способ поддержания формы, инструмент для работы над состоянием или что-то большее?
— Для меня это часть распорядка, которая помогает поддерживать энергию и устойчивость. Я никогда не занималась профессиональным спортом, но с 19 лет стараюсь быть в движении: танцы, фитнес, тренажёрный зал, аквааэробика, пилатес. Сейчас — йога, танцы, аквааэробика.
Занимаюсь регулярно. Не только ради формы, но и ради самочувствия. Мне не нужны идеальные условия — можно заниматься в разных обстоятельствах. Иногда организую занятия для других, если оказываюсь в компании на длительное время. Для меня ЗОЖ — это не краткосрочный проект, а часть повседневной жизни.
— Если говорить о личной жизни, что для вас является главным критерием успеха в отношениях с близкими людьми?
— Это мой сын. Он вырос самостоятельным человеком, у нас сложились тёплые отношения. В воспитании для меня важно формирование доверия. Это требует времени и внимания, но я рада, что у нас получилось выстроить такой контакт. Сегодня мы общаемся на равных.
Замуж я вышла рано, в 20 лет, и до сих пор в браке. Разное бывало, но сейчас всё стабильно. Идеала не существует — всегда что-то происходит. Но важно выстраивать границы и оставаться собой.
Честность с собой.
— Сейчас популярно множество курсов и тренингов об успехе и счастье. Как вы относитесь к этому тренду и в чем, на ваш взгляд, заключается разница между теорией и реальной практикой?
— Сейчас много людей говорят о том, как менять жизнь. Для меня важный критерий — не слова, а то, как человек себя чувствует и что делает на практике. Я работаю с людьми в реальном рынке, выстраиваю доход через практику, стараюсь поддерживать физическую форму и энергию, прохожу сложные этапы. Во мне сочетаются разные качества: дисциплина и живость, глубина и лёгкость. Со мной спокойно — это то, что отмечают клиенты.
— Что вы можете посоветовать людям, которые находятся в поиске перемен, но не знают, с чего начать?
— Я не верю в быстрые изменения. Верю в честность с собой, в систему и в действие. Сегодня модно «входить в ресурс» или «менять жизнь за 7 дней». Но результат всегда виден по человеку: по его состоянию, по его телу, по его делам. Я за подход, когда изменения становятся частью повседневной жизни, а не разовой акцией.