В Москве на ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам

Выставка «Ремесло отважных, или Смелые люди», посвященная каскадерам, начнет работать 30 апреля в Музее кино на ВДНХ. Проведение мероприятий для гостей ВДНХ соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Оформление экспозиционного пространства будет отсылать к брутальности — металл, необработанные фактуры, приглушенный свет, резкие контрасты и гул моторов. Гостям выставки покажут костюмы, эскизы, артефакты кинопроизводства, бутафорские ножи, разбитые машины и элементы защитной экипировки. Обычно это остается вне зрительского внимания, но играет огромную роль в создании убедительности сцены на экране.
«Выставка “Ремесло отважных, или Смелые люди” — это не только рассказ о сложной и опасной профессии, но и дань уважения тем актерам, чья работа редко оказывается в центре внимания. Экспозиция напомнит, что за несколькими секундами зрелищной сцены в кино стоят мужество, дисциплина и мастерство», — добавили в департаменте.
