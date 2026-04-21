Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зеленодольске суд закрыл павильон с шаурмой из-за кишечной палочки

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили множество нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленодольске суд приостановил работу павильона «Шаурма — 24 часа» на 60 суток. Поводом стало экстренное извещение из больницы о пациенте с бактериальной кишечной инфекцией. Выяснилось, что заболевший употреблял шаурму, купленную именно в этом заведении на улице Королева.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили множество нарушений. В павильоне не соблюдали поточность технологических процессов, не разделяли зоны для обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. Персонал допускали к работе без медосмотров, прививок и гигиенической аттестации. Не было ни производственного контроля, ни моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь отсутствовал, а условия для мытья рук персонала не создали.

Лабораторные исследования подтвердили худшие опасения: в готовых блюдах и смывах с поверхностей нашли бактерии группы кишечной палочки. Это доказывает, что на кухне нарушали технологию приготовления, правила личной гигиены и режим мытья посуды. В отношении индивидуального предпринимателя составили протоколы, помещение опечатали. Суд постановил закрыть точку общепита на два месяца.