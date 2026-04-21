В Парабельском районе Томской области отремонтируют школу им. Образцова

Среднюю школу им. Н. А. Образцова в Парабельском районе Томской области масштабно обновят по нацпроекту «Молодёжь и дети». К работам на объекте приступили в феврале этого года, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Здание школы построено в 1974 году, в настоящее время там числятся почти 700 детей. В ходе ремонта мастерам предстоит привести в порядок крыльцо, чердачные перекрытия, лестничные марши, кровлю, полы, заменить окна и двери. Губернатор Томской области Владимир Мазур во время поездки в Парабельский район поручил главе муниципалитета Елене Рязановой контролировать ход работ, чтобы уже в День знаний в обновленной школе начались занятия.
«Программа капитального ремонта школ, которую реализуем в Томской области по национальному проекту “Молодёжь и дети”, одна из самых масштабных: в этом году в ней 35 объектов, — сказал Владимир Мазур. — Большое внимание уделяем поддержке педагогов и наставников, содержанию и качеству образования. Вместе с учителями и родителями помогаем раскрыть в молодежи таланты, дать детям востребованные знания, привить любовь к труду, уважение к истории, воспитать в духе главных российских ценностей».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.