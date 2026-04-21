Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста между странами

На границе России и КНДР были соединены пролеты автомобильного моста через реку Туманную, соединяющего два государства, сообщил официальный портал Минтранса.
По словам присутствовавшего на церемонии стыковки министра транспорта России Андрея Никитина, эффект от запуска моста будет иметь стратегическое значение для экономики и социальной сферы России и КНДР.
«Будет создано первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР. Пока есть только железнодорожный маршрут — по мосту Дружбы через реку Туманную», — сказал он. По его словам, запуск моста позволит «нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором».
В Минтрансе также сообщили, что протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста — около 1 км. В работах задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники, использовано 5 тыс. т металлоконструкций и свыше 9 тыс. кубометров бетона.
Открытие движения по мосту намечено на лето текущего года. Также ведутся работы по обустройству автомобильного пункта пропуска «Хасан» с пропускной способностью 300 транспортных средств и свыше 2 тыс. физических лиц в сутки.
Церемония начала строительства моста через Туманную была проведена 1 мая 2025 года. В ней приняли участие глава российского правительства Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.
