Что известно о новом гендиректоре Apple Джоне Тернусе

Путь в Купертино.
Джон Тернус окончил Университет Пенсильвании в 1997 году по специальности машиностроение. Уже его дипломный проект — устройство для людей с параличом, управляемое движениями головы.
После университета он присоединился к Virtual Research Systems — одной из компаний, работавших с виртуальной реальностью до того, как она стала массовым трендом.
В 2001 году присоединился к команде разработчиков Apple — в период, когда компания только начинала свое возвращение к росту под руководством Стива Джобса.
Ветеран Apple.
Джон Тернус — один из самых опытных инженеров Apple, который провел в компании более 25 лет. Он начинал с разработки дисплеев для Mac — сектор, где Apple традиционно делала ставку на качество изображения и промышленный дизайн.
Уже к 2005 году он возглавил разработку iMac G5. Одним из его решений стало использование магнитного крепления панели экрана — инженерный компромисс между эстетикой и удобством обслуживания. Идея вызывала сомнения внутри команды, но позднее стала частью характерного Apple минималистичного дизайна.
Рост внутри компании.
В 2013 году Тернус стал вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. С этого момента он занимался ключевыми продуктами компании — Mac, iPad и позднее iPhone.
К концу 2010-х он уже играл заметную роль в стратегических решениях по iPhone. Например, он предложил внедрить LiDAR (Light Detection and Ranging, миниатюрный лазерный сканер, который улучшает работу камеры в темноте) только в Pro-модели iPhone, чтобы сохранить маржинальность продукта.
В 2021 году Тернуса назначили старшим вице-президентом по «железу». Это стало ключевым моментом для Apple: впервые разработка iPhone, Mac, iPad, Apple Watch и AirPods оказалась под единым управлением.
Уход от процессоров Intel.
Одним из самых значимых проектов Тернуса стал переход Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon в 2020 году. Командам пришлось пересобрать архитектуру устройств: изменить системы охлаждения, внутреннюю компоновку и баланс между производительностью и энергоэффективностью. В результате появились новые поколения MacBook Pro (от 2021) и iMac (2021) с повышенной производительностью.
Отдельное направление его работы связано непосредственно с производством. Тернус работал с азиатскими партнерами Apple, где ключевой задачей стала адаптация сложных инженерных решений под массовое производство без потери качества и точности сборки.
Новые продукты и эксперименты.
В последние годы его роль распространилась и на новые категории продуктов. Он участвовал в разработке Apple Vision Pro, представленного в 2023 году, а также в одном из крупнейших редизайнов iPhone последних лет — iPhone Air, вышедшем в 2025 году. Команда Тернуса также сыграла ключевую роль в разработке нового MacBook Neo и линейки iPhone 17. The New York Times писала, что Тернус также участвовал в тестировании складных устройств Apple — но проекты пока остаются в стадии прототипов.
Новая эпоха Apple.
Тернус займет пост генерального директора Apple 1 сентября. Ему 50 — столько же было Тиму Куку, когда он сменил Стива Джобса на посту генерального директора. Кук охарактеризовал Тернуса как «дальновидного» руководителя с «умом инженера, душой новатора и стремлением руководить честно и порядочно».
Одна из главных задач Тернуса на посту главы Apple — развитие ИИ. Сейчас позиции Apple в этой области отстают от других крупных игроков. Запуск Apple Intelligence не изменил расклад на рынке, развитие Siri и ее интеграция с ИИ идут медленнее плана. Из-за этого Apple перенесла голосового помощника на модель Gemini от Google. Тернус уже курирует разработки ИИ-устройств для дома.
Тернус ведет относительно непубличный образ жизни, у него нет аккаунта в X, а из открытых данных следует, что в 2021 году он пожертвовал $2900 штабу сенатора Чака Шумера (лидер демократического меньшинства в Сенате, представляет штат Нью-Йорк), отмечает Techcrunch.