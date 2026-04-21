Жительница Вологды хочет вернуть правнучку, отданную под опеку чиновника

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Жительница Вологды Ольга Адамович, которая пытается через новгородский суд вернуть правнучку, отданную под опеку в семью главы Солецкого округа Новгородской области Максима Тимофеева, считает, что девочка в приёмной семье страдает, поскольку лишена родственников, передает корреспондент РИА Новости.
Новгородский районный суд во вторник продолжил рассмотрение дела по иску Адамович, которая требует признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой.
«Хочу, чтобы она воспитывалась с нами, с родными людьми… которые тоже её очень-очень любят. Я считаю, что это было сделано все незаконно, и ребёнок прежде всего должен был оказаться именно в родственной семье, и мне предоставлена должна была быть временная опека, вместо того, чтобы ребёнок испытывал такие страдания… в детском доме… и потом.. в семье чужих людей», — сказала Адамович журналистам.
В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.
СУСК по региону возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновников местной администрации, принимавших решение об опеке.