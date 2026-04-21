Более 1700 нижегородцев стали участниками «Тотального диктанта»

В субботу, 18 апреля, образовательная акция «Тотальный диктант» прошла в Нижегородской области. Участниками стали 1724 человека. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на координатора проекта в Нижнем Новгороде Юлианну Кулугур.
«Тотальный диктант» написали жители пяти городов Нижегородской области — Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Балахны и Горбатова. В областном центре акцию провели на 64 площадках. В этом году текст диктанта был посвящен биографии русского писателя и поэта Александра Пушкина.
«Диктант состоял из четырех частей и имел общее название “Пушкин. Фамилия”. В нашей часовой зоне мы традиционно писали третью часть диктанта. В этом году она называлась “Наперсница волшебной старины” и была посвящена бабушке Пушкина — Марии Алексеевне Ганнибал», — рассказала Юлианна Кулугур.
Вместе с нижегородцами эту часть диктанта написали еще 59 регионов России и 45 стран.
Также в рамках акции прошли пять больших экскурсий по улицам Нижнего Новгорода и лекторий «Русское слово», демодиктант для всех желающих, конкурсы и розыгрыши.
«Так, например, одним из конкурсов был такой: сделать фотографию с телевизионной башней, на которой мы уже третий год подряд запускаем световую инсталляцию — логотип Тотального диктанта. За самое креативное фото мы вместе с музеем-заповедником А. С. Пушкина “Болдино” подготовили красивые книги. Они будут вручены победителям на церемонии закрытия диктанта», — поделилась координатор проекта.
Кроме того, организаторы также планируют возобновить «Школу грамотности». Там пройдут четыре вечерних занятия о правилах русского языка. Еще одним возможным проектом станет научно-популярный кинолекторий с участием нижегородских филологов.
