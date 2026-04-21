Зрители Al Jazeera восхитились реакцией россиян на прыгнувшего в зал тигра

ДОХА, 21 апр — РИА Новости. Зрители арабского телеканала Al Jazeera восхитились хладнокровной реакцией посетителей циркового представления в Ростове-на-Дону, где тигр выпрыгнул в зал к публике во время выступления из-за сломанной защитной сетки.

Телеканал Al Jazeera рассказал о происшествии, показав в своих соцсетях видео из зала, когда там оказалось животное.

«Спокойствие и самообладание людей в зале натолкнули меня на мысль, что это видео создано искусственным интеллектом. В Индии подобная ситуация привела бы к массовой давке», — написал в комментариях к видео житель Индии Сриджит Раджан.

Некоторые комментаторы посчитали, что такое выдержанное и смелое поведение свойственно именно россиянам.

«Это Россия, это россияне. Все спокойны, как будто ничего не происходит, в то время, как я уже копал бы тоннель под землей от паники. Это момент, когда я точно понял — я не русский», — написал Биджай Ашария из Индии.

Его поддержали комментаторы из Африки, которые отметили, что подобное происшествие в африканской стране вызвало бы панику среди зрителей, они бы стали кричать и громко молиться.

«Это точно русские, люди из моей страны быстро бы смылись еще до того, как он перепрыгнул», — написал Дауд Магомеро из Малави.

Многие одобрительно высказались о таком поведении. Так, комментатор из Новой Зеландии заметил, что, по всей видимости, зрители поступили правильно, оставаясь на местах и не поддавшись страху, чтобы не спровоцировать животное на панику и агрессию.

В ходе инцидента с тигром никто не пострадал, животное оперативно поймали и вернули в вольер, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.