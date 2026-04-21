Анапская фирма заплатила воронежцу 250 тысяч рублей за сорванный отдых

Воронежец через суд добился возврата средств за сорванный отдых в Анапе. В решении вопроса мужчине посодействовали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 апреля.
В октябре 2024 года мужчина заплатил фирме «Анапское взморье» 221 тысячу 160 рублей за бронирование номера в отеле и стал дожидаться отпуска. Однако в феврале он принял решение об отмене брони в связи с экологической катастрофой в Чёрном море — разливом мазута. Тогда он направил заявление о возврате средств. Фирма приняла документ и сообщила, что возврат будет произведён в установленном порядке. Однако шли месяцы, но средства так и не поступили на счёт мужчины.
Тогда воронежцев обратился в Роспотребнадзор. Санитарные врачи собрали все необходимые данные и обратились в суд, который встал на сторону мужчины.
В результате «Анапское взморье» возместило полную стоимость путёвки, а также выплатило пять тысяч рублей моральной компенсации и 27 тысяч рублей за пользование чужими деньгами.