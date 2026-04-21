Молодых россиян обучат основам финансовой грамотности на ТИМ «Бирюса»

Молодых людей со всей страны приглашают принять участие в смене «ФинЗОЖ» на Всероссийском молодежном образовательном форуме ТИМ «Бирюса». Об этом рассказали в министерстве финансов Красноярского края.
Смена, посвященная финансовой культуре, пройдет со 2 по 6 июля на берегу Красноярского моря. Образовательная программа будет сосредоточена на практических аспектах: ответственном отношении к финансам, противодействии мошенничеству, развитии просветительских инициатив. Команды смогут поработать с экспертами, разобрать реальные кейсы и подготовить собственные проекты.
Отдельный образовательный трек предусмотрен для участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Смена станет дополнительной площадкой для углубления знаний, обмена опытом и подготовки к финальному этапу олимпиады, который состоится осенью в Красноярске.
На смене также пройдет конкурс «Росмолодежь. Гранты», где молодые люди смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих инициатив.
Регистрация на всероссийскую смену «ФинЗОЖ» открыта до 2 мая в системе «Молодежь России» по ссылке.
Напомним, что территория инициативной молодежи «Бирюса» — это Всероссийский молодежный образовательный форум, который проводится в Красноярском крае. В этом году форум состоится в 20-й раз и объединит более 3000 участников. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, администрации губернатора края и правительства края, агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края.
