Более 7,7 тысячи жителей Нижегородской области сдали кровь с начала года

К Национальному дню донора в России кровь сдали члены Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Источник: Нижегородская правда

С начала года более 7,7 тысячи человек приняли участие в сдаче крови в качестве доноров в Нижегородской области. Об этом сообщает городская мэрия со ссылкой на Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой.

За почти четыре месяца нижегородцы совершили около 8 тысяч донаций цельной крови. А также желающие сдали более 650 донаций плазмы и прошли через 350 донаций тромбоцитов.

К Национальному дню донора в России, который прошел 20 апреля, кровь сдали члены Общественной палаты Нижнего Новгорода. Для них участие в донорской акции стало уже доброй традицией.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что донорам запретят сдавать кровь после приема у стоматолога.