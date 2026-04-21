Какие возможности предлагают воронежской молодежи

Руководитель Управления молодежной политики Воронежской области Сергей Афанасьев в прямом эфире рассказал об успехах прошедшего года, а также о том, как молодые люди могут получить поддержку своих идей, найти единомышленников и с какими трудностями сегодня сталкивается сфера работы с молодежью.
Минувший год выдался насыщенным: упор сделали на содержательный блок (мероприятия, форумы, обучение) и инфраструктурный (открытие молодежных пространств). Активно велась и ведется подготовка молодежных проектов, проводятся форумы социальных инициатив, где ребят обучают подавать заявки, и идет комплексная работа с разными категориями добровольцев.
«Где родился — там и пригодился».
Воронежская область всегда сохраняла традиции детского и патриотического движения. Сегодня патриотизм включает не только военно-патриотическую тематику, но и бережное отношение к природе и своему населённому пункту. В русле этих традиций впервые в системе органов исполнительной власти сложилась практика плотной работы с ветеранами СВО. В прошлом году порядка пяти тысяч детей прошли через их занятия: ветераны выезжали в муниципальные лагеря, участвовали в летней оздоровительной кампании, проводили встречи. В рамках проекта «Герои Земли Воронежской» они приезжали в управление, а после ребята посетили Центр тактической подготовки. Также реализуется проект «Диалоги с героями» в Доме молодёжи и на площадке ВГТУ.
Как подчеркивает Сергей Афанасьев, Россия — страна возможностей, где принцип «Где родился — там и пригодился» предполагает самореализацию на малой родине, патриотическую настроенность, командный дух и творческий подход.
Воронежская область уже взаимодействует с молодежными организациями политических партий, открыта площадка управления, есть Молодежный парламент и Молодежное правительство. Именно участие в проектах поможет найти единомышленников.
«Главное — вовремя встретить нужного человека», — отмечает Афанасьев.
Ключевые тенденции в работе с молодежью: ЗОЖ, вовлечение, поддержка семей.
Нынешние молодые люди до 20 лет и немного старше — настойчивые, открытые.
«С ними интересно выстраивать диалог, получается некий пинг-понг», — поделился глава Управления молодежной политики.
Например, ЗОЖ сегодня прочно укоренился в сознании молодых людей: открыто много спортивных объектов, по утрам на набережных видно бегунов — спорт становится привычкой. Развивается киберспорт и фиджитал-спорт (сочетание спорта и киберспорта), а пагубные привычки отошли на второй план. Большой охват молодежи дает туризм: ребята много путешествуют не только по курортам, но и внутри региона — экотропы, Дивногорье, заповедники. Любая площадка, где появляется молодежь (дома культуры, дворцы творчества, библиотеки), — это возможность для работы.
Но есть и трудности: сложнее всего привлечь молодых людей, которые пока не включены в проектную работу. Стандартные методы (форумы, квизы) плохо работают с аудиторией 23−35 лет, у которой уже сложились карьера и семья. Именно поэтому главной задачей, по мнению Сергея Афанасьева, является привлечение тех, кто еще не участвует в проектах.
Государство, в свою очередь, учитывает сложность совмещения учебы, работы и семьи: в ряде вузов появились комнаты для молодых мам, чтобы родитель не прерывал карьеру и учебу. Для молодых семей проводятся семейная «Зарница» и фестиваль клубов молодых семей. Также ведется плотное взаимодействие с министерствами образования, культуры и спорта.
Куда обратиться с идеей и что ждет молодежь в 2027 году.
На прошлой неделе в Росмолодежь была направлена заявка на 2027 год (содержательный и инфраструктурный блоки). Совместно с администрацией Семилукского района предстоит защита ремонта и создания Дома молодёжи в Семилуках (1000 кв. м).
Сергей Афанасьева также ответил на вопросы зрителей. С идеей проекта можно обратиться в областной молодежный центр по телефону 255−64−46. Узнавать о возможностях — в группах ВКонтакте «Вертикаль», «Управление молодежной политики» и лично в Доме молодежи (ул. Плехановская, 53).
Приоритетная задача на будущее — вовлечение неорганизованной молодежи. Для ее решения уже подана грантовая заявка в Росмолодежь на 2027 год, которая выстроена вокруг работы с теми, кто пока не входит в систему молодежной политики области.