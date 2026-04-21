Какие возможности предлагают воронежской молодежи

Воронежская область всегда сохраняла традиции детского и патриотического движения. Сегодня патриотизм включает не только военно-патриотическую тематику, но и бережное отношение к природе и своему населённому пункту. В русле этих традиций впервые в системе органов исполнительной власти сложилась практика плотной работы с ветеранами СВО. В прошлом году порядка пяти тысяч детей прошли через их занятия: ветераны выезжали в муниципальные лагеря, участвовали в летней оздоровительной кампании, проводили встречи. В рамках проекта «Герои Земли Воронежской» они приезжали в управление, а после ребята посетили Центр тактической подготовки. Также реализуется проект «Диалоги с героями» в Доме молодёжи и на площадке ВГТУ.