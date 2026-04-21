Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анапский отель заплатил воронежцу свыше 250 тысяч рублей за сорванный отдых

Для возврата денег мужчина обратился в суд.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежец через суд добился возврата средств за сорванный отдых в Анапе. В решении вопроса мужчине посодействовали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 апреля.

В октябре 2024 года мужчина забронировал за 221 тысячу 160 рублей отдых в отеле «Анапское взморье» стал дожидаться отпуска. Однако в феврале он принял решение об отмене поездки в связи с экологической катастрофой в Чёрном море — разливом мазута. Тогда мужчина направил заявление о возврате средств, после чего фирма сообщила, что процедура будет осуществлена в установленном порядке. Однако шли месяцы, но средства так и не поступили на счёт воронежца.

Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Санитарные врачи собрали все необходимые данные и направили их в суд, который в итоге встал на сторону потребителя.

Фирма «Анапское взморье» возместила полную стоимость путёвки, а также выплатила пять тысяч рублей моральной компенсации и 27 тысяч рублей за пользование чужими деньгами.