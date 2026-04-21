Анапский отель заплатил воронежцу свыше 250 тысяч рублей за сорванный отдых

Воронежец через суд добился возврата средств за сорванный отдых в Анапе. В решении вопроса мужчине посодействовали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 апреля.
В октябре 2024 года мужчина забронировал за 221 тысячу 160 рублей отдых в отеле «Анапское взморье» стал дожидаться отпуска. Однако в феврале он принял решение об отмене поездки в связи с экологической катастрофой в Чёрном море — разливом мазута. Тогда мужчина направил заявление о возврате средств, после чего фирма сообщила, что процедура будет осуществлена в установленном порядке. Однако шли месяцы, но средства так и не поступили на счёт воронежца.
Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Санитарные врачи собрали все необходимые данные и направили их в суд, который в итоге встал на сторону потребителя.
Фирма «Анапское взморье» возместила полную стоимость путёвки, а также выплатила пять тысяч рублей моральной компенсации и 27 тысяч рублей за пользование чужими деньгами.