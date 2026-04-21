Защита в Сети. Цифровая гигиена прививается с детства

В России зафиксирована новая опасная схема мошенничества, нацеленная на детей и подростков. Злоумышленники используют популярные онлайн-игры для установления контакта с потенциальными жертвами.

Детям — особое внимание.

Мошенники находят школьников в игровых чатах, после чего переводят общение в мессенджеры, чаще всего в Telegram, под предлогом обсуждения игровых моментов. Далее злоумышленники выдают себя за «сотрудников кибербезопасности» и начинают оказывать психологическое давление.

Детям сообщают ложную информацию о якобы совершенных ими правонарушениях, обвиняют в передаче данных «иностранным спецслужбам» и угрожают задержанием. Под воздействием страха и стресса несовершеннолетних принуждают к хищению денежных средств у родителей с последующей передачей их курьерам.

Как отметил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, новая схема подтверждает крайне тревожную тенденцию — мошенники целенаправленно выходят на детей, используя их доверчивость и отсутствие жизненного опыта.

«Это уже не просто финансовое преступление, а форма психологического давления на несовершеннолетних», — говорит Антон Немкин.

Эксперты подчеркивают, что подобные схемы строятся на манипуляции страхом и авторитетом. Представляясь «официальными лицами», злоумышленники добиваются подчинения и исключают критическое восприятие происходящего.

«Ребёнок в такой ситуации не способен адекватно оценить происходящее, особенно когда на него давят через угрозы. Именно поэтому ключевая задача — заранее объяснить детям, что никакие “сотрудники служб” не будут требовать деньги или совершения противоправных действий», — подчеркнул Антон Немкин.

Контроль родителей.

Особую роль в предотвращении подобных преступлений играет цифровая грамотность и открытый диалог внутри семьи. Родителям стоит объяснять детям базовые правила безопасности в сети: недопустимость общения с незнакомцами вне игровых платформ и необходимость передачи любой тревожной информации взрослым.

«Важно сформировать у ребёнка простое правило: если кто-то в интернете пугает, требует деньги или просит сохранить разговор в тайне — необходимо немедленно рассказать об этом родителям. Такая реакция может предотвратить серьёзные последствия», — отметил парламентарий.

Специалисты также обращают внимание на необходимость контроля со стороны родителей за цифровой активностью детей, включая настройки приватности, список контактов и используемые мессенджеры.

Рост подобных схем подтверждает, что мошенники активно адаптируются к новой цифровой среде, выбирая наиболее уязвимые категории пользователей. В этих условиях профилактика и информирование становятся ключевыми инструментами защиты.