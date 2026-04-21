Беспилотник помог полиции накрыть нарколабораторию в Ростовской области

Донские полицейские с помощью беспилотной авиации обнаружили подпольную нарколабораторию, а затем и задержали ее организаторов. Об этом в своем канале в МАХ рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что лаборатория работала на территории Азовского района с мая 2025 года.
Задержаны двое ранее судимых жителей региона, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере.
«Злоумышленники ежемесячно изготавливали более 100 килограммов запрещенного вещества для продажи через онлайн-магазин в теневом сегменте Интернета. В лаборатории изъято различное химическое оборудование и реактивы, а также мефедрон общей массой порядка 75 килограммов», — сообщила Ирина Волк.
Она также добавила, что организаторам нарколаборатории грозит пожизненное лишение свободы.