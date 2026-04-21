Беспилотник помог полиции накрыть нарколабораторию в Ростовской области

Донские полицейские с помощью беспилотной авиации обнаружили подпольную нарколабораторию, а затем и задержали ее организаторов. Об этом в своем канале в МАХ рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что лаборатория работала на территории Азовского района с мая 2025 года.

Задержаны двое ранее судимых жителей региона, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере.

«Злоумышленники ежемесячно изготавливали более 100 килограммов запрещенного вещества для продажи через онлайн-магазин в теневом сегменте Интернета. В лаборатории изъято различное химическое оборудование и реактивы, а также мефедрон общей массой порядка 75 килограммов», — сообщила Ирина Волк.

Она также добавила, что организаторам нарколаборатории грозит пожизненное лишение свободы.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше