В Усолье благоустроят историко-архитектурный комплекс

Ранее, в начале года при финансовой поддержке Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко успешно завершилась работа по третьей очереди благоустройства «Усолья Строгановского» в районе Господского дома и Типографии купца Тарасова. Благоустроители успешно воссоздали Строгановский сад образца 1894 года, провели озеленение территории, установили систему капельного полива и обустроили газон. Также благоустроена территория вокруг Типографии купца Тарасова: проведено озеленение, уложена тротуарная плитка, приведена в порядок береговая часть с пирсом, зоной отдыха и прогулочной набережной. Кроме того, возведены два благоустроенных отапливаемых павильона для проведения мероприятий в любое время года и два открытых навеса со столами и скамейками для отдыха и проведения мастер-классов.