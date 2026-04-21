Минздрав объяснил, почему прививки остаются главным способом защиты от инфекций

20 апреля 2026 года стартовала ежегодная Всемирная неделя иммунизации. В этот раз она проходит под девизом: «Вакцины приносят результат — для каждого поколения». Специалисты напоминают: прививки — один из самых надежных способов защититься от опасных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
Иммунизация помогает сформировать или усилить защиту организма с помощью вакцин. Этот метод считается одним из важнейших достижений медицины, благодаря которому удалось сохранить миллионы жизней и снизить распространение инфекций по всему миру.
За последние десятилетия ситуация значительно изменилась. Если раньше многие семьи сталкивались с высоким риском детской смертности, то сегодня у привитых детей гораздо больше шансов вырасти здоровыми и прожить долгую жизнь. Поэтому вакцинация остаётся важной частью заботы о здоровье ребёнка.
В России большое внимание уделяется профилактике: проводятся медосмотры и диспансеризация в детских садах и школах. Однако врачи подчёркивают — без участия родителей добиться максимального эффекта невозможно. Именно они отвечают за то, чтобы ребёнок получил прививки вовремя.
Отказ от вакцинации может привести к возвращению опасных болезней. Среди них — полиомиелит, способный вызвать паралич, дифтерия с риском поражения сердца, гепатит В, который может привести к циррозу и раку печени, а также другие инфекции с тяжёлыми последствиями. Даже обычная травма без прививки от столбняка может закончиться трагически.
Благодаря массовой вакцинации в России заболеваемость многими инфекциями резко снизилась: корью — в сотни раз, дифтерией — в сотни раз, коклюшем и другими заболеваниями — в десятки раз. Тем не менее специалисты предупреждают: считать эти болезни исчезнувшими — ошибка. Снижение уровня прививок может привести к новым вспышкам.
Нарушение календаря вакцинации также повышает риск эпидемий. История уже не раз показывала, что отказ от прививок приводит к возвращению ранее контролируемых инфекций.
Прививки делают не только по плану, но и при необходимости — например, для людей определённых профессий, жителей неблагополучных регионов или тех, кто отправляется за границу.
Главная цель недели иммунизации — напомнить о важности профилактики. Вакцинация помогает сократить число заболевших, уменьшает инвалидность и смертность, а также снижает нагрузку на систему здравоохранения.
В Минздраве подчёркивают: делая прививки себе и детям, люди защищают не только свою семью, но и окружающих. Это помогает формировать коллективный иммунитет и оберегает тех, кто не может привиться по медицинским причинам.