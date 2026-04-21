Минздрав объяснил, почему прививки остаются главным способом защиты от инфекций

Отказ от вакцинации может привести к возвращению опасных болезней. Среди них — полиомиелит, способный вызвать паралич, дифтерия с риском поражения сердца, гепатит В, который может привести к циррозу и раку печени, а также другие инфекции с тяжёлыми последствиями. Даже обычная травма без прививки от столбняка может закончиться трагически.