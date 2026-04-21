Итоги библионочи в ДНР

Цифры говорят сами за себя. В рамках «Библионочи» на территории ДНР было проведено более 150 мероприятий — от литературных квизов и театрализованных постановок до встреч с писателями и мастер-классов. И что особенно ценно — в них приняли участие свыше 3 тысяч человек. Взрослые и дети, семьи и компании друзей — все они пришли в библиотеки, чтобы провести вечер в атмосфере творчества, вдохновения и живого слова. «Библионочь-2026» завершилась, но любовь к чтению остаётся с нами навсегда.