Осужденный из красноярской колонии особого режима представит регион на конкурсе звонарей

В ГУФСИН по Красноярскому краю прошел отборочный этап конкурса колокольного звона среди осужденных. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Победителем стал звонарь из ИК-27 особого режима. Видеозапись его выступления направят во ФСИН России для участия во всероссийском этапе.
Всего свои навыки продемонстрировали осужденные из 11 учреждений: КП-19, КТБ-1, ИК-6, ИК-15, ИК-17, ИК-24, ИК-27, ИК-31, ИК-42, ЛИУ-37, СИЗО-3 и Канской воспитательной колонии. Все они занимаются в кружках звонарного искусства.
Участники исполняли разные виды канонических звонов — перезвон, трезвон, благовест и перебор. Некоторые также представили собственные импровизированные композиции. Жюри оценивало устойчивый темп, внятные формообразующие элементы, наличие цезур и акцентов, а также динамическую живость.
Серебряным призером стал осужденный из норильской ИК-15 строгого режима, который исполнил красивый трезвон с переливами колоколов. Третье место занял осужденный из КП-19 в Красноярске, он осваивает звонарное искусство под руководством профессионального звонаря Никольского храмового комплекса Александра Приходского.
В номинации «Юношеский звон» жюри высоко оценило выступление воспитанника Канской воспитательной колонии.
