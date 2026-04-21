Гигантскую купату длиной 12 метров приготовили в честь 460-летия Павлова

Несмотря на дождливую погоду, в Павлове состоялся городской праздник, который собрал более 200 человек, включая горожан и приезжих. На территории Павловского рынка посетителей радовали выступлениями, соревнованиями и разнообразными угощениями. Организаторы сообщили, что в ходе мероприятия было приготовлено около 50 килограммов сосисок от Павловской птицефабрики.
Изюминкой праздника стала гигантская купата длиной почти 12 метров и весом 12 килограммов, презентованная компанией «Павловская курочка» в честь 460-летнего юбилея города.
Владислав Харитонов, местный житель, посетивший праздник с семьей, поделился своей гордостью за сельскохозяйственную сферу, в которой он работает: «Я фермер, выращиваю бройлеров. Частично и из моего продукта сегодня сделано угощение! Вижу это — и могу с уверенностью сказать, что горжусь своей работой и качеством нашей продукции. Сельское хозяйство — часть души, а счастье — в том, чтобы радовать близких».
По отзывам гостей, угощений хватило всем. На празднике также были подведены итоги конкурса детских рисунков, посвященного окончанию пасхальной недели. Победители и призеры получили памятные подарки от спонсоров. Представители организаторов подчеркнули, что в этом году павловчан и жителей Нижегородской области ожидают новые мероприятия и достижения.