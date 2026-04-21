Новые цифровые направления обучения открыли в УГНТУ

Уфимский государственный нефтяной технический университет вновь расширил линейку образовательных программ для будущих студентов. Большая их часть относится к области цифровизации и искусственного интеллекта.
— Цифровые технологии непосредственно влияют на нефтегазовую и другие отрасли, соответственно, меняется и профиль компетенций выпускника высшего учебного заведения. В нашем университете ядро цифрового образования — это IT-институт. Однако на каждом факультете мы ежегодно внедряем «цифровые» специальности. Такой подход доказал свою результативность, о чем свидетельствуют высокие показатели трудоустройства и уровень заработных плат наших выпускников, высокие позиции в рейтингах вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, широкий перечень «цифровых» проектов, реализуемых совместно со студентами в интересах компаний-партнеров, — отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.
Интересной для вчерашних школьников станет программа бакалавриата «Компьютерный инжиниринг и искусственный интеллект». За сухим кодом 09.03.04 скрывается направление, которое задаст тренд на многие годы вперед. Здесь научат не просто «кодить», а создавать инновационные решения, которые трансформируют промышленность.
Студент на выходе получает знания и опыт в сфере программирования, математического моделирования и технологий ИИ. Это не просто программист, а настоящий архитектор цифровой реальности, способный заставить искусственный интеллект решать реальные инженерные задачи. Такие специалисты сегодня особенно востребованы работодателями.
На направлении бакалавриата «Цифровые технологии в управлении качеством продукции» студенты будут изучать теорию автоматического управления, нейросети, программирование контроллеров, стандартизацию, метрологию. Но главное — научатся контролировать качество товаров и услуг на всех этапах производства.
Каждый студент сможет выбрать определенную отрасль — сделать акцент на оценке качества строительной продукции, техническом анализе нефтегазовой продукции или оценке качества в области машиностроения. Такие специалисты сегодня очень нужны на предприятиях.
Еще одно новшество университета — внедрение программы специалитета для тех, кто хочет стать щитом отечественной экономики. «Информационная безопасность финансовых и экономических структур» — это пять лет изучения методов анализа угроз, разработки систем защиты и управления рисками.
— На этих выпускников уже сейчас огромный запрос от работодателей, — подчеркивают в вузе. И действительно, в эпоху, когда киберпреступность пугает своими масштабами, каждый банк и каждая крупная корпорация старается заполучить своего «белого хакера».
Для тех, кто уже имеет диплом бакалавра и хочет продолжить обучение, разработаны и внедрены две прорывные программы магистратуры.
Первая — «Архитектура интеллектуальных систем». Это совместный проект с ООО «Газпромнефть — Цифровые решения». Программа уникальна, создана на стыке архитектуры цифровых систем и промышленной трансформации. Выпускники получат статус архитекторов информационных систем (ИС), системных аналитиков и руководителей цифровых проектов. Уровень зарплат таких специалистов в числе самых высоких в стране и мире.
Вторая новая программа магистратуры — «Цифровой мониторинг промышленного оборудования нефтегазовой отрасли». Разработка и внедрение системы удаленного мониторинга, анализ больших данных и машинное обучение, работа с датчиками, Интернетом вещей (IoT), облачными платформами — все это будет доступно магистрантам. При этом они также познакомятся со спецификой нефтегазовой техники и процессов, станут теми самыми инженерами, которые не только заметят, но и спрогнозируют проблемы на буровой, находясь за тысячи километров от нее.
