Руководитель калининградского оборонного предприятия «переработал» на 10,5 млн рублей

Специалиста, занимавшегося приписками, задержали сотрудники ФСБ.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде сотрудники управления ФСБ задержали Антона Гудкова — руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Специалиста обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в СК РФ во вторник, 21 апреля.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы обвиняемый предоставлял подложные документы об объёме выполненных работ и получал повышенную заработную плату и премии. Ущерб от действий мужчины составил 10,5 млн рублей.

Военные следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по п. «а» части 2 ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»), на время следствия он будет находиться в СИЗО.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше