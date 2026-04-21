В Ужуре завели дело после нападения агрессивного алабая на женщину

В Ужуре возбудили уголовное дело после того, как крупная собака напала на 33-летнюю женщину. Об этом сообщили в Следкоме.
Все произошло 11 апреля. По данным следствия, алабай вырвался из вольера, расположенного во дворе частного дома по улице Горького, и укусил женщину за шею и грудь. 65-летний мужчина пытался остановить пса, однако тоже получил травмы. В связи с угрозой жизни и здоровья людей прибывший на место полицейский застрелил животное.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.
Следствием будет дана правовая оценка действиям хозяина алабая по соблюдению правил содержания домашних питомцев и обеспечению безопасности окружающих.
