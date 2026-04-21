На Солнце на этой неделе ожидается рост активности

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Один из самых глубоких за последние годы спадов солнечной активности наблюдается уже около двух недель, однако уже на этой неделе ожидается ее рост. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«На Солнце сейчас фиксируется один из самых глубоких за последние годы спадов активности, который продолжается уже примерно две недели. Это на наш взгляд является одним из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные длительными периодами спокойствия», — сказал ученый.
Богачев подчеркнул, что уже на этой неделе ожидается рост вспышечной активности до среднего уровня. «Для крупных вспышек энергии пока нет. Тем не менее, еще примерно 5−10 вспышек высшего балла мы в этом году продолжаем ожидать», — подытожил он.