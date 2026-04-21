Стали известны подрядчики для проектирования и благоустройства Театральной площади в Красноярске

В Красноярске определили подрядчиков для разработки проектов благоустройства Театральной площади и модернизации светомузыкального фонтана. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Проект обновления площади подготовит красноярская мастерская «А-2», стоимость контракта составила 10,5 млн рублей. Документацией по модернизации фонтана займется компания «ФонтанГрад» из Краснодара — за 2 млн рублей. Преображение одного из ключевых общественных пространств города запланировано в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Проектировщикам предстоит установить новую городскую мебель, обустроить площадку для проведения мероприятий и ярмарок, а также перенести инженерные сети под землю. Специалисты также разработают схему посадки деревьев и кустарников с сохранением существующих насаждений. Перед началом проектирования фонтана подрядчик должен представить концепцию обновления, несколько вариантов эскизов и видеоматериалы с режимами работы. После согласования внешнего вида начнется разработка проектно-сметной документации. На подготовку полного пакета документов отведено шесть месяцев, а завершить проектирование планируется к концу 2026 года. Напомним, что проект моста на остров Татышев прошел госэкспертизу.