Последствия пожаров на левом берегу Воронежа, где погибли два человека

В МЧС обратились к местным жителям с напоминанием, что необходимо регулярно проверять исправность защитных устройств в электрических сетях. Нужно использовать термоиндикаторы и периодически оценивать их состояние. Для безопасности важно регулярно проверять состояние используемых электроприборов, проводки и электроустановочных изделий. В жилище рекомендуется установить пожарный извещатель. Этот прибор способен обнаружить дым и оповестит об опасности громким сигналом.