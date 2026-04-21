Последствия пожаров на левом берегу Воронежа, где погибли два человека

Во вторник, 21 апреля, ночью и утром в Левобережном районе произошли два пожара, которые унесли жизнь 40-летней женщины и 61-летнего мужчины.
Горели комнаты, балконы, коридоры и кухни в многоквартирных домах на улице Ржевской и Ростовской. По предварительной версии, пожары произошли из-за неисправного электрооборудования.
В МЧС обратились к местным жителям с напоминанием, что необходимо регулярно проверять исправность защитных устройств в электрических сетях. Нужно использовать термоиндикаторы и периодически оценивать их состояние. Для безопасности важно регулярно проверять состояние используемых электроприборов, проводки и электроустановочных изделий. В жилище рекомендуется установить пожарный извещатель. Этот прибор способен обнаружить дым и оповестит об опасности громким сигналом.