Под Волгоградом волонтеры выпустили на свободу 21 ушастого ёжика — видео

В центре «Птичий остров» предлагают: те, кто хочет приютить ежа у себя дома, могут связаться с зоозащитниками в соцсети «ВКонтакте».

Ушастые ёжики, пережившие зиму в центре реабилитации диких животных «Птичий остров», снова на свободе, сообщает РИАЦ.

Из дикой природы в «каменные джунгли» они попали минувшей осенью, когда начались холода — малышам нужна была помощь, сами они не выжили бы. Их спасла неравнодушная волгоградка и передала в приют.

«Два из наших питомцев, к сожалению, погибли от травм и инфекций. Двух не выпускных забрала та самая замечательная девушка, двое остались у нас. Остальные 21 вернулись в природу», — рассказывает владелица центра Алина Ерина.

В приюте предлагают: те, кто хочет приютить у себя дома ёжика, могут связаться с волонтерами в соцсети «ВКонтакте».

«Мы всё расскажем и покажем, ответим на любые вопросы. Животные отдаются по договору ответственного содержания с ненавязчивым отслеживанием судьбы», — поясняют в центре.

Видео: vk.com/ptichijostrow.