Положительный тест на ковид получили более 80 жителей Воронежской области

84 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Воронежской области в период с 13 по 19 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость ковидом среди жителей региона по сравнению с предыдущей неделей снизилась. Ранее в течение семи дней результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным у 97 человек.
Воронежцам напоминают, что снизить риски заражения коронавирусом и любыми другими респираторными заболеваниями можно при соблюдении простых мер предосторожности.