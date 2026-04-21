Житель Красноярского края получил медаль «50 мужественных лет с диабетом»

Первый житель Красноярского края получил медаль имени профессора А. Ю. Майорова «50 мужественных лет с диабетом». Ее вручили Петру Журину на краевой конференции «Актуальные вопросы эндокринологии».
В краевом минздраве рассказали, что Петру Сергеевичу поставили «сахарный диабет» в 1969 году и, благодаря врачам и самодисциплине, его жизнь на инсулиновой терапии проходит активно и полноценно.
— Приверженность пациента лечению, исследования и инновации в медицине приводят к победе над сахарным диабетом.
Такая награда была учреждена Российской Диабетической Ассоциацией в 2023 году для пациентов, которые живут с диабетом 50 и более лет, как признание их мужества.
В конференции приняли участие специалисты Красноярска, Новосибирска, Читы и Москвы. На открытии участников приветствовали председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Заксобрания края Илья Зайцев и проректор по научной работе КрасГМУ Павел Шестерня.
Оказание помощи пациентам с диабетом находится на контроле. Так, в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году, ввели специальную Федеральную программу по борьбе с этой болезнью.