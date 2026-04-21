В подмосковных Химках прошла финальная эстафета спартакиады коллективов

Легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров завершила спартакиаду трудовых коллективов в спортивном комплексе «Родина» в городе Химки Московской области. В состязаниях, которые проходят при поддержке госпрограммы «Спорт России», приняли участие восемь команд, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
На беговые дорожки 14 апреля вышли представители научно-производственного объединения имени Лавочкина, «Энергомаша», окружного управления физической культуры и спорта и других организаций. В этом году программа спартакиады включала 15 дисциплин. Участники уже соревновались в дартсе, гиревом спорте, жиме штанги лежа, спортивном ориентировании и настольном теннисе. Легкоатлетическая эстафета стала финальным этапом спортивного марафона.
«Эстафета — это символ командной работы. Здесь важен вклад каждого участника, слаженность действий и ответственность перед товарищами по команде. Именно такие качества необходимы не только в спорте, но и в профессиональной деятельности. Рад видеть, что коллективы наших предприятий активно поддерживают спортивные инициативы и демонстрируют отличную физическую форму», — отметил депутат Валентин Герасимов, который дал старт соревнованиям.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.