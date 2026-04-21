8,4 млн рублей выплатят 42 работникам больницы под Волгоградом

Прокуратура добилась справедливости для 42 медицинских работников Камышинской детской городской больницы. Медсестры и санитарки с 2023 года не получали специальные социальные выплаты, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.
Проверка выявила серьезные нарушения трудового законодательства. Ранее прокуратура уже вмешивалась в ситуацию, и тогда выплаты возобновлялись. Однако с ноября 2025 года начисления вновь прекратили. В итоге прокуратура подала иск в суд.
Камышинский городской суд удовлетворил иск прокурора. Теперь медикам должны выплатить более 8,4 миллиона рублей. Прокуратура взяла исполнение этого судебного решения под свой строгий контроль, чтобы убедиться, что все работники получат положенные им деньги.