Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост через Тешу в Арзамасе освободился от воды к 21 апреля

В регионе по-прежнему затоплено 11 низководных мостов.

Вода отступила от моста через Тешу в селе Заречном на территории Арзамаса. Новостями о паводковой обстановке 21 апреля поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

За прошедшие сутки в регионе не фиксировалось новых подтоплений. На сегодня в четырнадцати муниципальных образованиях под водой находятся одиннадцать мостов и восемь участков автодорог. Также затоплено 75 приусадебных территорий.

К счастью, в результате весеннего половодья в Нижегородской области никто не погиб и не пострадал. Эвакуация граждан также не потребовалась.

Напомним, 20 апреля в регион вернулась зима. Высота снежного покрова достигает 14 см.