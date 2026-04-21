Мост через Тешу в Арзамасе освободился от воды к 21 апреля

Вода отступила от моста через Тешу в селе Заречном на территории Арзамаса. Новостями о паводковой обстановке 21 апреля поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
За прошедшие сутки в регионе не фиксировалось новых подтоплений. На сегодня в четырнадцати муниципальных образованиях под водой находятся одиннадцать мостов и восемь участков автодорог. Также затоплено 75 приусадебных территорий.
К счастью, в результате весеннего половодья в Нижегородской области никто не погиб и не пострадал. Эвакуация граждан также не потребовалась.
Напомним, 20 апреля в регион вернулась зима. Высота снежного покрова достигает 14 см.