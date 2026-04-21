Горнолыжный курорт в Прикамье откроет весенний сезон на два дня

Горнолыжный курорт «Губаха» откроет весенний сезон на два дня, сообщили в группе курорта «ВКонтакте».
Зимний сезон завершился 4 апреля. Однако за последние дни в Губахе выпало 40 сантиметров снега, и снегопад всё ещё не закончился.
«40 см свежака за два дня, и снегопад только разгоняется. Катнули бы сейчас?», — написала администрация курорта в соцсетях.
В комментариях жители региона в шутку начали спрашивать, когда запланировано открытие весеннего сезона. Ответ не заставил себя долго ждать. Курорт вновь откроет катание 22 и 23 апреля.
Для лыжников и сноубордистов будет работать кресельный подъёмник. Время работы — с 10:00 до 18:00. Прокатиться можно будет по двум трассам: «Туристу» и «Гиганту».