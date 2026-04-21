849 памятных мест облагородят в Нижегородской области до конца весны

Примерно 200 добровольцев участвовали в благоустройстве мемориального комплекса и братских могил, где покоятся воины, павшие в годы Великой Отечественной войны, а также участники Чеченского конфликта.

До конца мая в Нижегородской области планируется благоустроить 849 мемориальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Инициаторами мероприятия выступили «Волонтёры Победы», организовав традиционные субботники.

Главной площадкой проведения акции в регионе было выбрано воинское мемориальное кладбище «Марьина роща» в Нижнем Новгороде. Примерно 200 добровольцев участвовали в благоустройстве мемориального комплекса и братских могил, где покоятся воины, павшие в годы Великой Отечественной войны, а также участники Чеченского конфликта.

Среди участников субботника были ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Нижегородской области Василий Кузнецов, а также участник программы «Герои. Нижегородская область» Равиль Равилов.

Кроме того, в Нижнем Новгороде состоялся масштабный общегородской субботник, к которому подключились горожане из всех девяти районов.

Работы по наведению порядка велись в скверах, дворовых территориях, рядом с социальными учреждениями и на предприятиях. Значительная часть объектов была облагорожена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что «Поезд Победы» стартует с 24 апреля в Нижегородской области.