849 памятных мест облагородят в Нижегородской области до конца весны

До конца мая в Нижегородской области планируется благоустроить 849 мемориальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Инициаторами мероприятия выступили «Волонтёры Победы», организовав традиционные субботники.
Главной площадкой проведения акции в регионе было выбрано воинское мемориальное кладбище «Марьина роща» в Нижнем Новгороде. Примерно 200 добровольцев участвовали в благоустройстве мемориального комплекса и братских могил, где покоятся воины, павшие в годы Великой Отечественной войны, а также участники Чеченского конфликта.
Среди участников субботника были ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Нижегородской области Василий Кузнецов, а также участник программы «Герои. Нижегородская область» Равиль Равилов.
Кроме того, в Нижнем Новгороде состоялся масштабный общегородской субботник, к которому подключились горожане из всех девяти районов.
Работы по наведению порядка велись в скверах, дворовых территориях, рядом с социальными учреждениями и на предприятиях. Значительная часть объектов была облагорожена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
