Арзамасец лишился 5,4 млн рублей поверив в легенду о взломе «Госуслуг»

Лжесотрудник Росфинмониторинга убедил мужчину передать деньги «на сохранение».

Источник: Комсомольская правда

Житель Арзамаса стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 5 миллионов рублей. В полицию он обратился после того, как понял: обещанная «защита средств» оказалась обманом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, мужчине пришло сообщение о якобы взломе его аккаунта на портале госуслуг с указанием телефонов для связи. Позвонив по одному из номеров, он пообщался с человеком, представившимся сотрудником Росфинмониторинга. Тот убедил его, что деньги нужно срочно передать «на хранение», чтобы спасти от злоумышленников.

На следующий день у дома на улице Нижегородской потерпевший отдал 5,4 млн рублей незнакомцу — наличные были упакованы в черный пакет. Связь с «кураторами» вскоре оборвалась, и мужчина понял, что его обманули.

Полицейские установили причастного — им оказался 20-летний житель Казани. В отношении афериста возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напоминают: никаких «безопасных счетов» не существует, а подобные звонки — верный признак обмана.