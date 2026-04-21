Арзамасец лишился 5,4 млн рублей поверив в легенду о взломе «Госуслуг»

Житель Арзамаса стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 5 миллионов рублей. В полицию он обратился после того, как понял: обещанная «защита средств» оказалась обманом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, мужчине пришло сообщение о якобы взломе его аккаунта на портале госуслуг с указанием телефонов для связи. Позвонив по одному из номеров, он пообщался с человеком, представившимся сотрудником Росфинмониторинга. Тот убедил его, что деньги нужно срочно передать «на хранение», чтобы спасти от злоумышленников.
На следующий день у дома на улице Нижегородской потерпевший отдал 5,4 млн рублей незнакомцу — наличные были упакованы в черный пакет. Связь с «кураторами» вскоре оборвалась, и мужчина понял, что его обманули.
Полицейские установили причастного — им оказался 20-летний житель Казани. В отношении афериста возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В полиции напоминают: никаких «безопасных счетов» не существует, а подобные звонки — верный признак обмана.