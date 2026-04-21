Каштаны, чайки, котики и аисты: на улицах Калининграда и области появились необычные вышитые картины

Автор работ — художница Валерия Конах.

Источник: Клопс.ru

31-летняя художница из Калининграда украшает столбы и стены вышитыми картинами с местным колоритом. Зачем она это делает, Валерия Конах рассказала «Клопс».

Валерия несколько лет занимается художественной вышивкой. Этой весной она решила поделиться своим творчеством, создав необычный стрит-арт.

«Мне нравится соединять разные техники, экспериментировать и совмещать прикладное и художественное начало в одном объекте. В вышивке мне нравится чувствовать текстуру и объём, тактильно ощущать процесс создания работы. Главное, что случайный зритель тоже может взаимодействовать с моими работами, и это уже другой способ “разговора”, когда художественный объект можно не только увидеть, но и потрогать», — говорит мастерица.

Художница создала уже более 20 таких работ. «Идеи для вышивок появляются легко. Мне хочется отразить красоту привычных вещей и привлечь внимание прохожих к улице, к месту, в котором они находятся. Выбрав тёплые и яркие цвета, я начала вышивать аистов, чаек, бакланов, каштаны, магнолию, кошек, достопримечательности. Гуляя по городу, я клею свои работы в разных местах и рассказываю о них в соцсетях», — делится Валерия.

Похоже, работы Валерии пришлись горожанам по душе. Девушке постоянно пишут в соцсетях.

«Люди присылают свои фотографии. Некоторые гиды отмечали меня в своих аккаунтах. Люди пишут, что составляют маршруты по местам с вышивками, и ждут новых», — делится художница.

Некоторые работы пытаются умыкнуть: так произошло с изображением Королевского замка. Валерия относится к этому философски: «Век стрит-арта обычно недолог».

На этой неделе на улицах Калининграда и городов области появятся новые вышивки от Валерии Конах.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
