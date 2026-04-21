Для школьников Калуги провели фестиваль профессий в здравоохранении

Старшеклассники Калуги приняли участие в фестивале профессий в сфере здравоохранения. Мероприятие прошло 15 апреля на базе кадрового центра Калужской области в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Преподаватели медколледжа и Калужского госуниверситета, специалисты скорой помощи и сотрудники медицинских учреждений рассказали школьникам о своей работе, провели мастер-классы. Ребята познакомились с современными медицинскими технологиями, востребованными профессиями и карьерными перспективами в отрасли. Кроме того, старшеклассники могли попробовать себя в роли разных специалистов — от терапевтов до хирургов и реабилитологов.
Директор кадрового центра Калужской области Инна Андреева отметила, что фестиваль профессий стал площадкой для осознанного профессионального самоопределения учащихся, получения актуальных знаний о рынке труда и первых шагов к построению успешной карьеры.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.