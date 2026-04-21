Нижегородские артисты выступили с концертами в зоне СВО

Нижегородские артисты привезли гуманитарную помощь и выступили с концертами перед нашими бойцами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.
В рамках проекта «Актеры Нижнего — Донбассу» и при поддержке Дома народного единства артисты посетили подразделения отдельной разведбригады и танкового полка, где служат нижегородцы, а также военный госпиталь.
Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло вместе с бардом Олегом Новосельцевым и певицей Еленой Маловой подготовили музыкальную программу, чтобы передать через песни частицу тепла из родного дома.
«Музыка и творчество за ленточкой обретают особую, целительную силу. Они напоминают защитникам, как их ждут и любят дома. Точно так же в суровые годы Великой Отечественной войны наши земляки-горьковчане собирались во фронтовые бригады, чтобы с песней и шуткой поддержать дух защитников Родины. И сегодня нижегородцы продолжают эту традицию милосердия и единства», — отметил губернатор.
