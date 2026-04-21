В колледже Кизела обустроят полосу препятствий с окопами для студентов

Тренировочный комплекс предназначен для начальной военной подготовки.

Источник: Комсомольская правда

В Кизеле, на территории филиала Уральского химико-технологического колледжа планируют построить военно-спортивную полосу препятствий для обучения студентов основам военной службы. Конкурс на поиск подрядчика объявлен на официальном сайте госзакупок.

Согласно технической документации, учебно-тренировочный комплекс оснастят разнообразными спортивными объектами: появятся два стальных лабиринта, наклонные стены, имитация разрушенных мостов и лестниц, а также два одиночных окопа для отработки стрельбы и метания гранат и воркаут-комплекс.

Подрядчик должен приступить планировке территории и монтажу оборудования 1 июня 2026 года. Все работы завершаться до 1 августа, а их стоимость составит более 2 млн рублей.