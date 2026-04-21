В апреле и в мае россиян ждут сокращенные рабочие недели и удлиненные выходные

В конце апреля и в середине мая 2026 года россиян в связи с праздниками ждут две четырёхдневные рабочие недели.
Первая продлится с 27 по 30 апреля (с понедельника по четверг), а вторая — с 12 по 15 мая (со вторника по пятницу).
При этом 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час, так как они предшествуют Первомаю и Дню Победы.
По случаю самих праздников дважды выходные будут трёхдневными: с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье) и с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник).
Напомним, постановление о переносе выходных, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно и осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
